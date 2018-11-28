МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутаты ГД от фракции "Справедливая Россия" Александр Терентьев и Александр Ремезков внесли в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении мест в школах, детсадах и летних лагерях детям военнослужащих при изменении ими места службы во внеочередном порядке, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается установить, что детям военнослужащих — граждан, проходящих военную службу по контракту, при изменении места военной службы указанных военнослужащих, места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, ближайших к новому месту военной службы или месту жительства, а также в летних оздоровительных лагерях предоставляются во внеочередном порядке", — говорится в пояснительной записке проекта.

Как отмечают авторы инициативы, при переезде к новому месту службы военнослужащие оказываются в числе большого количества таких же первоочередников (сотрудники полиции, многодетные семьи, одинокие матери и т.п.), которые, в отличие от военнослужащих, своего места жительства не изменяли.

"В итоге, в такой очереди первоочередников оперативное предоставление мест в детских садах и школах детям военнослужащих затруднительно, что соответственно сказывается на возможностях трудоустройства других членов семьи военнослужащего (в частности, супруги), создает проблемы бытового характера, и все это не может не отразиться на выполнении военнослужащим служебных обязанностей", — поясняют они.

"Законопроект направлен на расширение мер социальной поддержки членов семей военнослужащих", — отмечается в документе.

Парламентарии также внесли в Госдуму законопроект, которые предлагает "установить для военнослужащих, являющихся педагогическими работниками, равные возможности в присвоении воинского звания в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".

Как поясняют авторы инициативы, согласно действующим нормам, военнослужащему, срок службы которого в присвоенном воинском звании истек, за особые личные заслуги может быть присвоено звание на одну ступень выше звания, предусмотренного штатом для занимаемой им воинской должности, но не выше майора или капитана 3 ранга, а военнослужащему, имеющему ученую степень и (или) ученое звание, занимающему воинскую должность педагогического работника в военной образовательной организации, — не выше воинского звания полковника или капитана 1 ранга.