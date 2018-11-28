МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Писатель и лауреат литературной премии "Русский Букер" Михаил Елизаров опроверг информацию о своей госпитализации, предположив, что в больницу попал его однофамилец.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Елизаров был госпитализирован после попытки суицида.

"Я прошу опровергнуть эту информацию. Это какая-то ошибка. Скорее всего, в больницу попал мой однофамилец, либо это гнуснейший пиар", — сказал Елизаров РИА Новости.

Михаил Елизаров является лауреатом литературной премии "Русский Букер" 2008 года за роман "Библиотекарь".