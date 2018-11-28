Максим Галкин готов возглавить "Роспародию", чтобы проверить политиков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Телеведущий и пародист Максим Галкин готов возглавить организацию "Роспародия" для проверки политиков, не являются ли они пародиями на людей, которые должны занимать высокие посты, пошутил юморист в разговоре с РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов предлагает запретить работать на Красной площади двойникам исторических персонажей, не похожим на своих прототипов, в том числе на Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Принимать решение о том, похожи ли кандидаты на роль двойников, по мнению парламентария, должна специально созданная организация. "Какой-нибудь "Мосдвойник" сделать или "Москопию", — предложил для нее названия Милонов.

"Я считаю, что это очень важно, я бы пошел дальше — создал госпредприятие "Роспародия", которое будет заниматься не только двойниками на Красной площади, а вообще различными людьми, которые занимают должности, соответствуют ли они им, и не являются ли плохими пародиями на людей, которые должны занимать эти посты, занимаются ли своим делом? Многие политики уже стали пародиями на самих себя. Целиком поддерживаю товарища Милонова. Я бы с удовольствием возглавил эту организацию. Да возгорится из искры пламя!", — пошутил Галкин