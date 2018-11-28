Максим Галкин готов возглавить "Роспародию", чтобы проверить политиков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Телеведущий и пародист Максим Галкин готов возглавить организацию "Роспародия" для проверки политиков, не являются ли они пародиями на людей, которые должны занимать высокие посты, пошутил юморист в разговоре с РИА Новости.
"Я считаю, что это очень важно, я бы пошел дальше — создал госпредприятие "Роспародия", которое будет заниматься не только двойниками на Красной площади, а вообще различными людьми, которые занимают должности, соответствуют ли они им, и не являются ли плохими пародиями на людей, которые должны занимать эти посты, занимаются ли своим делом? Многие политики уже стали пародиями на самих себя. Целиком поддерживаю товарища Милонова. Я бы с удовольствием возглавил эту организацию. Да возгорится из искры пламя!", — пошутил Галкин