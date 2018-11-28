В Москве и области в выходные похолодает до минус 14 градусов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Настоящая зима с морозами до 14 градусов и небольшим снегом ожидается в выходные в Москве и в области, сообщила РИА Новости главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
Как заявила специалист, в воскресенье начнется влияние атлантического циклона, и погода будет более облачной и со снегом, только тогда морозы постепенно пойдут на убыль.
"Сильного ветра в ближайшие пять дней не ожидается, он будет менять направление с северо-западного на южное, но он будет умеренным", — добавила синоптик.
Атмосферное давление, которое повышается с середины недели, в выходные понизится, уточнила Позднякова.