МЧС объяснило громкий хлопок, напугавший жителей Кирова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Переполошивший жителей Кирова громкий хлопок, от которого сработали автомобильные сигнализации, произошел из-за преодоления сверхзвукового барьера самолетом, вылетевшим из местного аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Кировской области.

Около 12.30 в среду в Кирове прозвучал громкий хлопок, вызвавший панику у местных жителей.

"Только что в центре Кирова прозвучал взрыв: был слышен громкий гулкий хлопок с эхом, сопровождавшийся звоном оконных стекол. Во дворах сработала сигнализация припаркованных автомобилей", — говорится в сообщении в группе "Типичный Киров" в социальной сети ВК.

Под ним оставлено около сотни комментариев, где жители разных районов города сообщают о переполняющих их эмоциях.

"Ничего страшного не произошло. По данным диспетчера кировского аэропорта, самолет преодолел сверхзвуковой барьер. Такое нечасто, но бывает", — заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.