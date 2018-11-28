Авиакомпания "Россия" ужесточит меры против курильщиков на борту

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" ужесточает меры против курения на борту, сообщил перевозчик.

"Россия" ужесточает меры, направленные против курения на борту. В случае срабатывания детектора дыма, обнаружения факта наличия запаха табачного дыма или обращения другого пассажира членами экипажа по прилету в аэропорт назначения вызываются сотрудники правоохранительных органов для задержания нарушителя и привлечения к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или страны прибытия лайнера", — говорится в сообщении.

Представитель "России" уточнил РИА Новости, что теперь по каждому факту курения на борту, помимо вынесения предупреждения пассажиру, будут привлекаться представители правоохранительных органов.

Приоритетная задача обеспечения безопасности полетов, отмечается в сообщении, требует со всей строгостью относиться к соблюдению правил поведения на борту воздушного судна. Данная мера призвана обеспечить соблюдение техники безопасности на борту, а также сократить количество нарушений порядка во время выполнения полёта, добавляет компания.