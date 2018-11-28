Снежный покров в московском регионе достиг восьми сантиметров

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Высота снежного покрова в московском регионе колеблется от одного до восьми сантиметров, говорится в сообщении на портале "Метеоновости".

"Зима в столичную область пришла по расписанию, ее белая составляющая обычно приходится на конец ноября. И вот накануне, 27 ноября, снег пожаловал в Москву и Московскую область. Высота снежного покрова колеблется от одного сантиметра до восьми. Но в основном преобладает четыре-шесть сантиметров", — говорится в сообщении.

По данным портала, близость вологодского циклона повышает влажность поступающего воздуха.

"К вечеру ожидается до минус 8, а утро в четверг, 29 ноября, будет с температурой до минус 11 в столице и до минус 14 градусов по области. Холоднее станет и днем: минус 5 — минус 10. Благодаря этому понижению температуры зимний наряд столичных улиц сохранится, даже при отсутствии осадков", — отмечают синоптики.