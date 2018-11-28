МЧС ожидает подъема воды в реках Кубани выше критических отметок

КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Подъем уровня воды в реках выше критических отметок ожидается в связи с обильными дождями в Краснодарском крае, предупреждает ГУ МЧС по региону.

"В связи с прогнозируемыми сильными и очень сильными осадками, высокими уровнями воды в реках и значительным переувлажнением почвы днем и вечером 28 ноября на реках Абинского, Северского, Крымского, Туапсинского районов и городов Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск ожидаются подъемы уровней воды местами выше критических отметок, возможна активизация экзогенных процессов", — говорится в сообщении.

В предупреждении спасательного ведомства также отмечается, что в связи со смещением фронтального раздела со второй половины среды и до середины четверга в Апшеронском и Туапсинском районах, в Геленджике и Горячем Ключе ожидаются сильные дожди также с резким подъемом уровней рек местами выше критических отметок.

В Сочи в этот же период также ожидается сильный дождь, на реках при продолжающихся подъемах уровня воды — превышение опасных отметок. Утром и днем четверга на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, сообщает региональный главк МЧС.

Во вторник ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространил экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Утром среды ведомство сообщило о приведении сил и средств в повышенную готовность.

Управление также проинформировало о приостановке движения транспорта через два подтопленных в результате дождей в Северском районе автомобильных моста на автодорогах, ведущих в село Тхамаха и в станицу Ставропольская, сворачивании мехмоста в селе Кирпичное Туапсинского района во избежание его смыва, а также о подтоплениях придворовых территорий в Северском районе и в Геленджике.