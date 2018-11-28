Куйвашев предложил присваивать звание "заслуженный предприниматель"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Губернатор Евгений Куйвашев внес в законодательное собрание региона проект закона "О почетном звании Свердловской области "Заслуженный предприниматель Свердловской области", сообщает в среду областной парламент.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина считает, что принятие закона позволит повысить престиж предпринимательской деятельности.

"В ходе формирования программы "Пятилетка развития" во время встреч губернатора, депутатов с бизнесменами и профессиональными союзами, в обращениях к губернатору и ко мне как к председателю законодательного собрания часто звучал вопрос об учреждении почетного звания "Заслуженный предприниматель". Действительно, роль малого и среднего бизнеса в нашем регионе ежегодно растет, в ряде муниципальных образований именно предприниматели приносят до 50% доходов местного бюджета", – приводятся в сообщении слова Бабушкиной.

Она заявила, что уверена в том, что депутаты поддержат инициативу Куйвашева, которая направлена на общественное признание заслуг малого и среднего бизнеса в экономике региона.

Председатель свердловского парламента отметила, что звание "Заслуженный предприниматель Свердловской области" предлагается присваивать за особые заслуги и выдающиеся достижения, способствующие развитию и укреплению региона. Среди них — повышение инвестиционной привлекательности, развитие государственно-частного партнерства, освоение и внедрение передовых технологий, развитие кооперации, обеспечение высокого качества производимых товаров и другие. Звание может быть присвоено как российским гражданам, так и иностранным, осуществляющим предпринимательскую деятельность в Свердловской области непрерывно не менее 10 лет.

Законопроект будет рассмотрен в ходе 29-го заседания законодательного собрания 18 декабря.

Сам нагрудный знак разработан членом Совета Гильдии геральдических художников, действительным членом Уральской геральдической ассоциации, членом комиссии по символам законодательного собрания Свердловской области Александром Грефенштейном, уточняет заксобрание.

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