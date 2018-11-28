Куйвашев предложил присваивать звание "заслуженный предприниматель"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Губернатор Евгений Куйвашев внес в законодательное собрание региона проект закона "О почетном звании Свердловской области "Заслуженный предприниматель Свердловской области", сообщает в среду областной парламент.
"В ходе формирования программы "Пятилетка развития" во время встреч губернатора, депутатов с бизнесменами и профессиональными союзами, в обращениях к губернатору и ко мне как к председателю законодательного собрания часто звучал вопрос об учреждении почетного звания "Заслуженный предприниматель". Действительно, роль малого и среднего бизнеса в нашем регионе ежегодно растет, в ряде муниципальных образований именно предприниматели приносят до 50% доходов местного бюджета", – приводятся в сообщении слова Бабушкиной.
Она заявила, что уверена в том, что депутаты поддержат инициативу Куйвашева, которая направлена на общественное признание заслуг малого и среднего бизнеса в экономике региона.
Законопроект будет рассмотрен в ходе 29-го заседания законодательного собрания 18 декабря.
Сам нагрудный знак разработан членом Совета Гильдии геральдических художников, действительным членом Уральской геральдической ассоциации, членом комиссии по символам законодательного собрания Свердловской области Александром Грефенштейном, уточняет заксобрание.