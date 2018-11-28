Памфилова рассказала, что не пользуется услугами стилистов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала журналистам, что не пользуется услугами стилистов, умеет хорошо строчить на швейной машинке и когда-то зарабатывала таким образом на жизнь.

"Какой стилист? У меня в жизни никогда не было стилистов. Я сам себе (стилист)", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос журналистов, пользуется ли она услугами стилистов.

Она добавила, что может "хорошо строчить на машинке" и когда-то подрабатывала таким образом. "В своё время подрабатывала, с мужем ездила служить… Была надомная работа, когда берёшь выкройки — мужские сатиновые трусы строчить — вот там я великий специалист. Без работы не останусь", — пошутила Памфилова.

Она добавила, что купила старую швейную зингеровскую машинку и шила на ней. "И зарабатывала тогда надомным трудом больше, чем мой муж-лейтенант. Человек, который не боится никакой работы, никогда без работы не останется", — отметила глава ЦИК.