Новую профессию "цифровой куратор" могут получить старшеклассники

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Учащиеся 10 и 11 классов школ и студенты смогут пройти подготовку на цифровых кураторов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ВНИИ труда Минтруда России.

Ранее сообщалось, что в России в ближайшее время появится новая профессия — цифровой куратор. Профстандарт для нее утвержден Минтрудом и зарегистрирован в Минюсте. В рамках новой специальности определены две квалификации – консультант и ассистент консультанта.

"Внедрение цифровых технологий, электронных сервисов в жизнь позволяет намного быстрее и эффективнее решать многие вопросы, в том числе в сфере государственных услуг и в социальной сфере. Однако сложности возникают в связи с тем, что не все граждане умеют пользоваться интернетом. Для повышения качества жизни важно развивать такие компетенции, в первую очередь, у пожилых людей. Для этого и нужна профессия цифровой куратор", — сказал гендиректор института Дмитрий Платыгин, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что в проект планируется вовлекать способную и инициативную молодежь, в том числе студентов и школьников. "Для учащихся 10 и 11 классов появляется возможность получить современную профессию, развить умение свободно общаться с людьми разного возраста и социальных групп", — пояснил Платыгин.

Также сообщается, что ВНИИ труда и Совет по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения (СПК СТС) пригласили экспертов формируемых сейчас в регионах экзаменационных центров на трехдневный семинар. В ходе занятий они пройдут обучение по программе оценки специалистов в соответствии с положениями профстандарта и ознакомятся с экзаменационными заданиями. В дальнейшем им предстоит проводить независимую квалификационную оценку цифровых кураторов на соответствие требованиям профстандарта.

Открывая семинар, директор по региональному развитию ВНИИ труда, председатель СПК СТС Юрий Герций подчеркнул, что "профессиональным стандартом в области развития цифровой грамотности закреплено понимание и знание новой профессии, на основе профессионального стандарта будет формироваться образовательный стандарт и обеспечиваться вся дальнейшая работа по подготовке специалистов в области цифровой грамотности".

Он также напомнил, что работа по внедрению профстандарта проводится в рамках соглашения, заключенного СПК СТС и всероссийским обществом "Знание", которому принадлежит инициатива по разработке профстандарта.