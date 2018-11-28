В Москве омбудсмену поступило почти четыре тысячи обращений с начала года

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Около 4 тысяч обращений москвичей поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в Москве с начала 2018 года, до 60% обращений были рассмотрены с положительным результатом, сообщила столичный омбудсмен Татьяна Потяева в среду.

"С 1 января по 1 ноября 2018 года к нам поступило почти 4 тысячи обращений, в том числе 40 коллективных обращений за подписями до 100 человек от инициативных групп граждан. Хочу сказать, что доля обращений, рассмотренных с положительным результатом, очень высока — в нашем аппарате это до 60%", — сказала Потяева на пленарном заседании международного форума "Права человека и социальные гарантии в условиях вызовов XXI века: международный и национальный опыт".

Она пояснила, что коллективные обращения касались вопросов сферы образования, здравоохранения, строительства, жилищных прав и других вопросов.

"Для жителей столицы наиболее актуальными являются жилищные вопросы — от всех обращений это около 17%, вопросы уголовного производства — 14%, сфера образования — 10%, и социальной защиты — порядка 7,5%", — отметила Потяева.

Кроме того, по словам московского омбудсмена, с начала года юристы аппарата совершили три выезда и 28 выездных проверок в отдаленные округа столицы по обращению горожан, всего в рамках выездов было принято 150 человек.