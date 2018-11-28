ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Редакция екатеринбургского портала 66.ru готова заплатить депутату, назвавшему журналистов "бестолочами", за его отставку, сообщил на своей странице в Facebook директор портала Богдан Кульчицкий.

Заявление депутата от партии "Справедливая Россия" Александра Колесникова прозвучало на заседании гордумы во вторник в ходе обсуждения вопроса о введении в пресс-службе думы дополнительной ставки фотографа и возможности договоров с местными СМИ на покупку эфирного времени или печатной площади. Колесников назвал местных журналистов "бестолочами" и добавил, что они должны работать для депутатов.

"Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников публично назвал журналистов "бестолочами" и заявил, что мы должны платить депутатам за информповоды. Окей, без проблем. Александр Евгеньевич, мы – бестолочи, и мы принимаем ваше предложение. Мы заплатим вам. Но у нас есть свои условия… Нам кажется, ваша политическая карьера началась не очень удачно, и вам пора уходить. Если вы сдадите депутатский мандат, мы заплатим вам 66 тысяч рублей", — написал Кульчицкий.

Ранее председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заявил РИА Новости, что готов выстраивать отношения с представителями СМИ и не поддерживает высказывание депутата Колесникова в адрес журналистов. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что СЖР озадачен прозвучавшими в адрес СМИ словами депутата. В организации надеются, что он все-таки сможет понять значение прессы для общества.