Нужно выработать свой подход к регулированию интернета, считают в Госдуме

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. России следует выработать свой подход к проблеме регулирования интернета на основе существующих в мире практик, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

В ходе круглого стола "Свобода выражений мнений в цифровой среде в контексте обсуждения проблематики международной информационной безопасности на профильных международных площадках", который проходит в среду в МИД РФ, политик напомнил, что для регулирования в интернете сейчас в мире используются два разных подхода: "калифорнийский", который предполагает саморегуляцию на основе отраслевых объединений и корпоративных стандартов, и опыт КНР, где все правила жёстко определяются государством.

"Есть основания полагать, что России следует выработать свой собственный вариант, который включил бы в себя лучшие практики и методы двух этих подходов", — заявил Левин.

Парламентарий также отметил, что накопленный опыт работы позволяет утверждать, что надо одинаково подходить к оценке действий как отдельных граждан, так и организаций, вне зависимости от того, происходит это в виртуальной среде или в реальном мире.

"Аналогичный подход следует применять и в вопросах ответственности зарубежных компаний, работающих в интернет-пространстве и взаимодействующих с российскими интернет-пользователями. Если они получают от этого прибыль, то разумно было бы требовать от них выполнения обязательств перед российским бюджетом и соответствующих налоговых отчислений", — отметил он.

Левин напомнил, что "точно так же от российских компаний, работающих с европейской аудиторией, требуют соблюдения общеевропейского регламента по защите данных".