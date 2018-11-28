Стивидорам в Находке пригрозили запретом на работу из-за угольной пыли

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Стивидоры Находки должны решить вопрос с угольной пылью, на которую жалуются местные жители, иначе им могут запретить работать там, заявил журналистам во Владивостоке министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки.

"У нас предстоит еще одно совещание со стивидорами по угольной пыли в порту Находка. Для нас это важная тема, потому что постоянно люди жалуются. И если бы не было у нас в РФ других мест, и я бы не видел, что этот вопрос решить можно, и этим вопросом кроме как стивидоры, заниматься никто не должен. Я хочу сегодня им обязательно им об этом сказать. Если они порядок не наведут, мы будем решать вопрос о присутствии этих компаний на территории Находки", — сказал Кобылкин.

Власти региона ранее сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. Помощник президента РФ Константин Чуйченко в середине февраля поручил к следующей зиме обеспечить чистый воздух для жителей Находки. Проблемой также заинтересовался Гринпис, который направил обращение в Минприроды и Генпрокуратуру с просьбой решить проблему загрязнения угольной пылью в Находке.