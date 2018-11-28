В Алтайском крае определят лучших молодых профессионалов

БАРНАУЛ, 28 ноя — РИА Новости. Более трехсот человек из Алтайского и Краснодарского краев, Иркутской и Новосибирской областей, республик Алтай и Казахстан борются за победу в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia — 2018, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia проводят в Алтайском крае третий год подряд при поддержке правительства региона. Это одно из главных событий в программе работы с молодежью.

Соревнования проходят в 34 номинациях, в том числе и в новых: "Веб-дизайн и разработка", "Графический дизайн", "Корпоративная защита от угроз внутренней информационной безопасности", "Ювелирное дело", "Лесное дело".

"Особенностью чемпионата 2018 года являются девять "сквозных" компетенций, в которых одновременно соревнуются участники разных возрастных групп" — говорится в сообщении пресс-службы.

Профессионализм участников чемпионата оценивают 260 экспертов и 26 сертифицированных экспертов из регионов России. Также они будут участвовать в стратегических сессиях, круглых столах и панельных дискуссиях. Итоги чемпионата станут известны 1 декабря.

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