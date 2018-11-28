Москва заняла первое место по онлайн-экспорту среди российских регионов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Столица заняла первое место среди регионов России по количеству компаний, занимающихся розничным экспортом через онлайн-продажи, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Москва заняла первое место среди российских регионов по количеству компаний, поставляющих продукцию на внешние рынки посредством онлайн-продаж. Согласно совместному исследованию агентства Data Insight и компании eBay "Розничный экспорт товаров через интернет — 2018", экспортный индекс столицы равен 196 и почти вдвое превышает среднее значение (100). На второй строчке расположился Санкт-Петербург с экспортным индексом 185, на третьей — Саратовская область, у которой 134", — говорится в сообщении.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, экспортные успехи столицы во многом связаны с развитием этого сектора торговли и поддержкой компаний, выпускающих продукцию для международных рынков. Важную роль в этом играет Московский экспортный центр, который работает в формате одного окна с экспортерами по всем существующим в городе программам поддержки: проводит консультации, образовательные мероприятия, а также помогает в продвижении товаров на различных площадках и предлагает предпринимателям представлять бренд "Сделано в Москве" на российских и зарубежных выставках.

Сообщается, что за два года объем розничного онлайн-экспорта из России вырос в 1,7 раз, то есть до 746 миллионов долларов. В 2016 году этот показатель составлял 430 миллионов долларов. Среди товаров лидируют такие категории, как "Одежда и обувь" (36% выручки от общего объема), "Электроника" (14%), "Товары для дома и интерьера" (14 %).

Согласно сообщению, с апреля 2018 года Московский экспортный центр реализует пилотный проект по продвижению продукции столичных производителей на мировых электронных торговых площадках. Уже до конца года 100 московских производителей выйдут на площадку Alibaba.com — крупнейший в мире маркет-плейс формата B2B.