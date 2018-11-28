Советник директора ФСО раскрыл название операции по Тегеранской конференции

Тегеранская конференция союзных во Второй мировой войне государств: СССР, США и Великобритании. Слева направо - Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. Ноябрь 1943 года. Репродукция фотографии.

Тегеранская конференция союзных во Второй мировой войне государств: СССР, США и Великобритании. Слева направо - Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. Ноябрь 1943 года. Репродукция фотографии.

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Система мероприятий по обеспечению работы и безопасности делегации СССР на Тегеранской конференции в 1943 году в советском руководстве носила условное название "Тридцатое направление", а режим секретности был "невероятным", рассказал РИА Новости советник директора Федеральной службы охраны РФ, доктор исторических наук Сергей Девятов.

История Тегеранской конференции часто ассоциируется с известной детективной кинокартиной "Тегеран-43", посвященной тому, как советские спецслужбы срывают гитлеровские планы покушения на лидеров "большой тройки".

"Если быть точным, то "Тегеран-43" — это только название фильма, а если брать систему мероприятий по линии спецслужб, в частности, по линии государственной охраны, то она именовалась в Кремле "Тридцатое направление". Откуда взялось это название, честно скажу, неизвестно. Так же, как операция по проведению Ялтинской конференции называлась "Долина", а Потсдамской конференции – операция "Пальма", — сказал Девятов в интервью, посвященному 75-летию со дня начала Тегеранской конференции.

По словам Девятова, режим обеспечения секретности мероприятий по Тегерану "был невероятный".

"Могу сказать, что даже документы, касающиеся подготовки поездки Сталина в Тегеран, впечатляют. Проверенные-перепроверенные машинистки из 6-го Управления набирали тексты приказов о подготовке того или иного мероприятия. Но печатали все, кроме географических названий, фамилий выезжающих лиц, их численности. Все недостающее потом вписывалось старшими офицерами от руки", — отметил собеседник агентства.

В интервью Девятов привел и другие, ранее неизвестные широкому читателю подробности организации работы и безопасности советской делегации на конференции.

В среду отмечается 75 лет со дня начала Тегеранской конференции – вошедшей в мировую истории встречи лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, на которой были разработаны и приняты конкретные планы по окончательному разгрому гитлеровской Германии и ее союзников, а также по послевоенному обустройству мира.

Полностью текст интервью читайте в 11.00 на сайте ria.ru.