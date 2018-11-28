Выступление Владимира Путина на форуме "Россия зовет!". Прямая трансляция

Владимир Путин принимает участие в инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!". Мероприятие проходит в московском Центре международной торговли.

Выступление главы государства организовано в первый день форума в рамках пленарной сессии "Создавать партнерства. Устранять разногласия".

"Россия зовет!" проводится с 2009 года. В прошлом году в работе форума приняли участие более 2,5 тысячи гостей из 60 стран, в том числе более 500 инвесторов из России, Европы, США, Азии, Ближнего Востока и Африки.