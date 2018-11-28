В московских аэропортах отменили шесть рейсов, 15 задержаны

Снегоуборочная техника во время уборки в аэропорту Домодедово. Архивное фото

Снегоуборочная техника во время уборки в аэропорту Домодедово. Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Более 15 рейсов задержаны и шесть отменены в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание" в среду.

По состоянию на 7.50 мск в аэропорту "Домодедово" отменены два рейса и семь задержаны, в "Шереметьево" задержаны шесть рейсов, во "Внуково" задержаны четыре рейса и отменены еще четыре. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта "Жуковский" нет.

При этом, согласно сервису "Яндекс.Пробки", автомобильные пробки в Москве на утро среды достигли 4 баллов.

Во вторник вечером Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила, что контролирует ситуацию с задержками авиарейсов в связи с погодными условиями в аэропортах Московского авиаузла.