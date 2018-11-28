Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Небольшой снег, солнце и до 6 градусов мороза ожидается в Москве в среду, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня в Москве ожидается по-настоящему зимняя погода. Утром будет идти небольшой снег, однако днём небо расчистится, и выглянет солнце. Однако температура в Москве будет достигать 4-6 градусов мороза, по области от минус 3-8 градусов", — рассказала собеседница агентства.

По информации синоптиков, в среду в городе будет дуть несильный северный ветер, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.