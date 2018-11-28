Сталин в Тегеране угощал союзников крымским шампанским, рассказал историк

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Крымское шампанское подавалось президенту США Франклину Рузвельту и премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю на приеме от имени советского лидера Иосифа Сталина в ходе Тегеранской конференции в 1943 году, рассказал РИА Новости советник директора Федеральной службы охраны РФ, доктор исторических наук Сергей Девятов со ссылкой на мемуары бывшего начальника личной охраны Сталина, генерал-лейтенанта Николая Власика.

О том, что на приеме подавалось шампанское, Власик вспоминал в своих мемуарах, которые были рассекречены несколько лет назад. Как писал Власик, Рузвельту понравился напиток, и по распоряжению Сталина президенту США был отправлен ящик этого напитка. Где именно было выпущено то шампанское, не уточнялось.

"Это было крымское новосветовское шампанское. Да, шампанское в Советском Союзе делали и в других местах, но нельзя путать классическое производство напитка, как в Новом Свете, и заводской способ. Они принципиально отличаются. В Тегеране подавалось классическое шампанское", — сказал Девятов в интервью, посвященном 75-летию со дня начала Тегеранской конференции.

"Новый Свет" — предприятие по производству игристого вина классическим французским бутылочным методом шампанизации, расположенное в поселке Новый Свет на юго-востоке Крыма. Предприятие было основано в 1878 году князем Львом Голицыным. В 1890 году был начат розлив шампанского в промышленных объемах. Предприятие носило почетное звание "Поставщик двора его императорского величества".

В 1896 году в честь коронации императора Николая II князь Голицын предоставил ко двору партию своего шампанского под маркой "Коронационное". Это был первый случай в истории коронации российских императоров, когда ко двору было подано не французское вино. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже новосветское голицынское шампанское получило высшую награду Гран-при. Сейчас Дом шампанских вин "Новый Свет" выпускает несколько марок шампанского и игристых вин.

В среду отмечается 75 лет со дня начала Тегеранской конференции – вошедшей в мировую историю встречи лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, на которой были разработаны и приняты конкретные планы по окончательному разгрому гитлеровской Германии и ее союзников, а также по послевоенному обустройству мира.