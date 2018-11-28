"Цель миланского института IEO — спасение жизни без снижения ее качества"

Европейский институт онкологии в Милане имеет долгую славную историю. Его создал и им руководил Умберто Веронези, великий итальянский онколог и государственный деятель. Главным для Умберто Веронези была война с одним из самых страшных недугов человечества. Он настойчиво внедрял раннюю диагностику, обнаружение опухоли на стадии, когда она еще не прощупывается. Сегодня эти методы кажутся обычными, однако, надо понимать, как много сил профессор Веронези вложил в победу над инерцией и предубеждением коллег.

Он открыл Европейский институт онкологии (IEO) в 1994 году, а через два года на его базе начал бурную исследовательскую деятельность. Так обычная итальянская больница превратилась в лабораторию, где ежегодно совершаются большие и малые открытия в области профилактики и борьбы с раком. Принцип института таков: все врачи имеют право лечить пациентов IEO, заниматься исследованиями и преподавать, но не могут заниматься частной практикой. Разум и сердце специалиста должны принадлежать детищу Умберто Веронези безраздельно.

В основе философии IEO лежит принцип "минимальной эффективной дозы". Врачи института изначально отказались от максимально переносимых больными доз, предпочитая идти малыми шагами для достижения великой цели — спасения жизни без снижения ее качества. Еще одним важным базовым принципом IEO считают "лечение больного, а не болезни". Комплексный подход, подразумевающий одновременную работу десятка специалистов разных направлений, помогает создать уникальный профиль пациента, выяснить, какие методы лечения подходят именно ему.

Одна из специализаций IEO — простатэктомия и активное наблюдение в соответствии с критериями Международной программы PRIAS. Многопараметрическая МРТ позволяет определить точное расположение опухоли и провести операцию максимально корректно. Операция с помощью управляемого робота-хирурга гарантирует минимум послеоперационных заболеваний и быстрое восстановление.

Специально для женщин с их особыми сложными заболеваниями был создан мультифункциональный и мультидисциплинарный Женский центр. Здесь царит глобальный подход к женской онкологической патологии, постоянно ведется исследовательская работа. Хирурги, онкологи, патологи, специалисты по визуализации, радиотерапевты, генетики, диетологи, психологи, сексологи и специалисты по фертильности работают сообща, чтобы вести каждую конкретную женщину от поступления в клинику до выздоровления.

Институт также известен интервенционной радиологией и роботизированной хирургией. Робот-хирург Da Vinci, названный в честь Леонардо, "универсального человека" эпохи Возрождения, может работать в четыре руки, направляемый хирургом из плоти и крови.

Передовая малоинвазивная технология стала визитной карточкой клиники. Роботы проводят здесь 10% всех операций, из них 100% операций на простате.

Важным подспорьем в IEO становятся генетические тесты для персонализированного лечения. Пациент может рассчитывать на то, что диагностика и лечение будут сконцентрированы на его личности, индивидуальных характеристиках и ожиданиях. Европейский институт онкологии — это не медицинский конвейер, а центр глубокого изучения проблем здоровья. Ваша личная история болезни и выздоровления, ваши реакции на те или иные методы терапии могут заложить основу для новых открытий.

Исторически сложилось так, что IEO устанавливает новые стандарты онкологии в мире. Результаты клинических исследований не копятся в медицинских библиотеках, а быстро идут в дело. Фундаментальные исследования, касающиеся генетики рака и создания новых лекарств, поддерживают высокую репутацию Европейского института онкологии. В кампусе IFOM-IEO рядом с лечебным корпусом трудятся 230 ученых со всего света, и их открытия, в первую очередь, служат пациентам института.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес: Милан, ул. Джузеппе Рипамонти, 435, 20141.

Аккредитация выдана медицинскому учреждению "Европейский институт онкологии" в Милане. Регистрация в Региональном реестре аккредитованных структур по Решению № VI/ 49236 комиссии Совета от 24 марта 2000 года

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