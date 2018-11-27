На Кубани создадут подразделение для координации работы по вопросу миграции

КРАСНОДАР, 27 ноя — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать подразделение для координации работы по вопросам миграции в регионе, сообщает пресс-служба администрации края.

"Глава региона поручил проработать вопрос создания подразделения для координации работы по вопросам миграции в крае. Его задачами станет разработка стратегии миграционной политики, взаимодействие с правоохранительными органами, прокуратурой, руководством муниципалитетов", — говорится в сообщении. По словам губернатора, в органах исполнительной власти "должна быть структура, которая будет готовить предложения по развитию миграционной политики".

Уточняется, что такую задачу поставил губернатор на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Краснодарском крае. На совещании обсудили работу по противодействию незаконной миграции на территории региона. По данным краевых властей, за 10 месяцев в регионе выявлено более 20,5 тысячи фактов нарушений миграционного законодательства, принято решение о выдворении из страны более 3 тысяч иностранных граждан.

"Нелегальная миграция – вопрос нашей ответственности, он напрямую касается и экономики, и в целом безопасности в регионе. Моя позиция остается прежней – мы должны жестко действовать в отношении тех, кто находится на территории края незаконно", – приводит ведомство слова Кондратьева.

По данным замминистра труда и социального развития края Сергея Гаркуши, в этом году в крае ежемесячно работало около 71 тысячи иностранных граждан, что составляет 2,5% от численности занятых. Из них 1,5 тысячи – в рамках квоты по разрешениям на работу, 31,5 тысяча – с правом работы без разрешительных документов и около 38 тысяч – по патентам.

"Объем выданных трудовых патентов мигрантам должен быть обоснован реальной потребностью в иностранных работниках. В этом году мы предоставили более 35 тысяч трудовых патентов, но смогут ли работодатели обеспечить им нормальные условия проживания. Прежде чем выдавать разрешения на трудовую деятельность мигрантам, надо понимать, могут ли эти вакансии занять жители края", – заявил Кондратьев.

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