В Казани вручили всероссийскую юридическую премию имени Шершеневича

КАЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. Всероссийская юридическая премия имени Габриэля Шершеневича вручена во вторник в Казани заместителю председателя Высшего Арбитражного суда РФ в отставке Василию Витрянскому и директору Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талие Хабриевой, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В торжественной церемонии вручения премии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, сопредседатели Ассоциации юристов России Сергей Степашин и Павел Крашенинников.

"Ассоциация юристов России ежегодно вручает высшую юридическую премию "Юрист года" и ряд других престижных наград. Отрадно, что одна из них вручается в Казани. Это премия имени Габриэля Шершеневича — великого русского цивилиста, профессора Казанского и Московского университетов, внесшего значительный вклад в развитие гражданского права. Церемония проводится во второй раз и становится доброй традицией", — цитирует Минниханова пресс-служба.

Президент Татарстана отметил, что профессия юриста во всем мире относится к числу уважаемых и востребованных в обществе, а Татарстану с его мощной промышленностью и развитой экономикой, высокой инвестиционной привлекательностью специалисты в области юриспруденции особенно необходимы. По его мнению, в повышении престижа профессии большую роль играют и материальное поощрение, и признание заслуг профессиональным сообществом.

Со дня создания Ассоциации юристов России прошло 13 лет. По словам Минниханова, на протяжении этого времени организация успешно решает поставленные перед ней задачи по оказанию квалифицированной юридической помощи, повышению качества юридического образования и правовой культуры граждан. Высокий авторитет Ассоциации юристов России подтверждает и тот факт, что в соответствии с актом правительства РФ организация будет представлять интересы российских граждан в судах США по вопросам нарушения их прав и свобод.

Минниханов вручил награды лауреатам нынешней премии имени Габриэля Шершеневича.

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