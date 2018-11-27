В Казани вручили всероссийскую юридическую премию имени Шершеневича

КАЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. Всероссийская юридическая премия имени Габриэля Шершеневича вручена во вторник в Казани заместителю председателя Высшего Арбитражного суда РФ в отставке Василию Витрянскому и директору Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талие Хабриевой, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Ассоциация юристов России ежегодно вручает высшую юридическую премию "Юрист года" и ряд других престижных наград. Отрадно, что одна из них вручается в Казани. Это премия имени Габриэля Шершеневича — великого русского цивилиста, профессора Казанского и Московского университетов, внесшего значительный вклад в развитие гражданского права. Церемония проводится во второй раз и становится доброй традицией", — цитирует Минниханова пресс-служба.
Президент Татарстана отметил, что профессия юриста во всем мире относится к числу уважаемых и востребованных в обществе, а Татарстану с его мощной промышленностью и развитой экономикой, высокой инвестиционной привлекательностью специалисты в области юриспруденции особенно необходимы. По его мнению, в повышении престижа профессии большую роль играют и материальное поощрение, и признание заслуг профессиональным сообществом.
Минниханов вручил награды лауреатам нынешней премии имени Габриэля Шершеневича.
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