Пятилетний мальчик из Чечни в среду повторит рекорд по отжиманиям

ГРОЗНЫЙ, 27 ноя — РИА Новости. Пятилетний Рахим Куриев, выполнивший за один раз более четырех тысяч отжиманий от пола, намерен в среду повторить рекорд в присутствии комиссии Книги рекордов России, сообщил РИА Новости во вторник отец ребенка Зелимхан Куриев.

Ранее глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков сообщил РИА Новости, что пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут, однако у представителей Книги рекордов России "возникли незначительные вопросы", поэтому рекорд официально не зафиксирован. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Рахим сможет повторить свой рекорд, подчеркнув, что "лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать". Позже он подарил мальчику Mercedes и пообещал провести совместную тренировку.

"В среду в Грозный прибудут представители Книги рекордов России, и в присутствии авторитетной комиссии Рахим повторит свой рекорд. Мы планируем выполнить 4,2 тысячи отжиманий. Остальное зависит от настроения ребенка", — сказал Куриев-старший. Он подчеркнул, что мальчик морально и физически готов к предстоящему испытанию.

"Рахим готов, настроение отличное. Мы все эти дни проводили с ним тренировки, готовились к повторному рекорду", — отметил отец ребенка. На этот раз ребенок продемонстрирует спортивный результат прямо в студии грозненского телевидения.

Ранее Зелимхан Куриев рассказал РИА Новости, что ежедневно занимается с сыном 2-3 часа ежедневно в строго определенное время, с 18 часов. Он также сообщил, что начинает готовить сына к предстоящему рекорду, делая по несколько тысяч отжиманий.