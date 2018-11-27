Спикер гордумы Екатеринбурга не поддержал высказывание депутата о СМИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заявил РИА Новости, что готов выстраивать отношения с представителями СМИ и не поддерживает высказывание в адрес журналистов депутата от партии "Справедливая Россия" Александра Колесникова.
"Я не поддерживаю высказывание депутата Колесникова, и считаю, что оно было сделано сгоряча. Убежден, что с современной прессой необходимо выстраивать конструктивные отношения", – сказал Володин.
По его словам, на заседании думы во вторник обсуждался вопрос об организации делового завтрака с представителями городских СМИ, во время которого депутаты смогут пообщаться с прессой.
"Вероятно, мы проведем эту встречу накануне новогодних праздников. Сейчас прорабатываем возможные варианты. Убежден, что в любой конфликтной ситуации не стоит делать поспешных выводов. Мнение одного депутата не является мнением всей Думы", – заключил Володин.