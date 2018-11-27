Спикер гордумы Екатеринбурга не поддержал высказывание депутата о СМИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заявил РИА Новости, что готов выстраивать отношения с представителями СМИ и не поддерживает высказывание в адрес журналистов депутата от партии "Справедливая Россия" Александра Колесникова.

Заявление Колесникова прозвучало на заседании гордумы в ходе обсуждения вопроса о введении в пресс-службе думы дополнительной ставки фотографа и возможности договоров с местными СМИ на покупку эфирного времени или печатной площади. Он отметил, что журналисты должны работать для депутатов, а думской пресс-службе следует "быть жестче" со СМИ, чтобы репортеры "сами в очередь выстраивались".

"Я не поддерживаю высказывание депутата Колесникова, и считаю, что оно было сделано сгоряча. Убежден, что с современной прессой необходимо выстраивать конструктивные отношения", – сказал Володин.

По его словам, на заседании думы во вторник обсуждался вопрос об организации делового завтрака с представителями городских СМИ, во время которого депутаты смогут пообщаться с прессой.

"Вероятно, мы проведем эту встречу накануне новогодних праздников. Сейчас прорабатываем возможные варианты. Убежден, что в любой конфликтной ситуации не стоит делать поспешных выводов. Мнение одного депутата не является мнением всей Думы", – заключил Володин.