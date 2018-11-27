Спецтехника приступила к уборке московских улиц и дворов от снега

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Специальная коммунальная техника во вторник приступила к уборке улиц и дорог Москвы на всю ширину проезжей части из-за начавшегося снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что одновременно в Москве началась уборка от снега подходов к остановкам общественного транспорта, станций метро, подземным и наземным переходам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка, а также пешеходных зон.