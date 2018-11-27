ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Свердловский союз журналистов ждет извинений от депутата городской думы Екатеринбурга Александра Колесникова, который заявил, что СМИ должны работать для депутатов, говорится на сайте организации.

Заявление Колесникова прозвучало на заседании гордумы в ходе обсуждения вопроса о введении в пресс-службе думы дополнительной ставки фотографа и возможности договоров с местными СМИ на покупку эфирного времени или печатной площади. Он отметил, что журналисты должны работать для депутатов, а думской пресс-службе следует "быть жестче" со СМИ.

"Слово – не воробей. Вылетело – не поймаешь. Поэтому сейчас от народного избранника ждут новых слов. С извинениями. Правда, чтобы их сказать, требуется обладать необходимыми человеческими качествами", – приводятся в сообщении слова главы свердловского творческого союза журналистов Александра Левина.

Он добавил, что при свободе слова можно говорить все, но "надо иногда и думать", прежде чем неодобрительно высказываться о большой группе людей, которые "верой и правдой служат своей профессии".