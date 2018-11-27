ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Свердловский союз журналистов ждет извинений от депутата городской думы Екатеринбурга Александра Колесникова, который заявил, что СМИ должны работать для депутатов, говорится на сайте организации.
"Слово – не воробей. Вылетело – не поймаешь. Поэтому сейчас от народного избранника ждут новых слов. С извинениями. Правда, чтобы их сказать, требуется обладать необходимыми человеческими качествами", – приводятся в сообщении слова главы свердловского творческого союза журналистов Александра Левина.
Он добавил, что при свободе слова можно говорить все, но "надо иногда и думать", прежде чем неодобрительно высказываться о большой группе людей, которые "верой и правдой служат своей профессии".