МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Инициатива Министерства транспорта РФ о смене цвета сплошных разделительных полос на дорогах с белого на желтый ничего кроме траты денег не принесет, рассказал РИА Новости автоэксперт Геннадий Штольц.
"Возникает ощущение, что это предложение просто ради самого предложения. Желтый цвет не будет лучше видно осенью или ночью, что бы там ни говорили в министерстве. Так что никаких предпосылок для такого нововведения я не вижу", — рассказал эксперт.
"Создается ощущение, что все это лишь пустая трата денег. Лучше приводить в порядок существующую белую разметку, а то на многих дорогах страны ее давно не обновляли", — добавил он.