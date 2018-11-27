МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Инициатива Министерства транспорта РФ о смене цвета сплошных разделительных полос на дорогах с белого на желтый ничего кроме траты денег не принесет, рассказал РИА Новости автоэксперт Геннадий Штольц.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минтранс предлагает региональным властям изменить цвет сплошных разделительных полос с белого на желтый в рамках проекта "Безопасные и качественные автодороги".

"Возникает ощущение, что это предложение просто ради самого предложения. Желтый цвет не будет лучше видно осенью или ночью, что бы там ни говорили в министерстве. Так что никаких предпосылок для такого нововведения я не вижу", — рассказал эксперт.

"Создается ощущение, что все это лишь пустая трата денег. Лучше приводить в порядок существующую белую разметку, а то на многих дорогах страны ее давно не обновляли", — добавил он.