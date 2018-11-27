Семья из Дагестана победила на Всероссийском конкурсе в Москве

МАХАЧКАЛА, 27 ноя — РИА Новости. Семья Ахмедовых из Дагестана признана лучшей по итогам общероссийского конкурса "Семья года — 2018", сообщает пресс-служба республиканского Минтруда.

"Заявки на участие в конкурсе направили 329 семей с различных уголков страны. Соревнования проводились по номинациям "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья России" и "Семья — хранитель традиций", где и стали победителями представители Дагестана", — сказали в пресс-службе министерства.

Семья Ахмедовых состоит из главы — Джамалутдина, супруги Раисат и двух дочерей.

Мероприятие проводится ежегодно, на протяжении последних трех лет. Основной посыл конкурса — возвышение семейных ценностей.

Организаторами являются Министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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