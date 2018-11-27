В Екатеринбурге депутат заявил, что журналисты должны работать для гордумы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Депутат городской думы Екатеринбурга от партии "Справедливая Россия" Александр Колесников считает, что журналисты должны работать для депутатов.

Такое заявление прозвучало, когда городской парламент обсуждал введение дополнительной ставки фотографа в своей пресс-службе, а также возможность покупки эфирного времени и печатных площадей в местных СМИ.

Видео выступления Колесникова опубликовано на YouTube-канале гордумы.

"У нас дума сильная. <…> Мы фактически охватываем все вопросы, по всем вопросам мы компетентны. <…> И тут мы должны кому-то платить, искать информповоды. <…> Не мы для журналистов, они для нас. Нет такой "четвертой власти", это сказки", — заявил депутат.

Он порекомендовал главе пресс-службы Алене Земляниковой активнее работать в вопросе аккредитаций для журналистов.

"Нормально организуйте все, и пусть они (журналисты) сами в очередь выстраиваются, а потом проверяйте, что они пишут. С ними нужно быть жестче. Это как с женщинами — чем строже мы с ними, тем больше мы им нравимся", — заключил Колесников.

Комментарием руководства городской думы и фракции "Справедливая Россия" РИА Новости пока не располагает.

Высказывание Колесникова прокомментировали в Свердловском союзе журналистов и посоветовали думать, прежде чем говорить.

"Слово — не воробей. Вылетело — не поймаешь. Поэтому сейчас от народного избранника ждут новых слов. С извинениями. Правда, чтобы их сказать, требуется обладать необходимыми человеческими качествами", — приводятся на сайте организации слова ее главы Александра Левина.

Он добавил, что при свободе слова можно говорить все, но "надо иногда и думать", прежде чем неодобрительно высказываться о большой группе людей, которые "верой и правдой служат своей профессии".