Минэкологии Чувашии: охотники в республике становятся дисциплинированнее

ЧЕБОКСАРЫ, 27 ноя — РИА Новости. С января по сентябрь текущего года в Чувашии почти на 22% снизилось количество правонарушений в сфере охоты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов республики.

"Это — результат проведенных мероприятий по профилактике нарушений и разъяснительной работы среди охотников", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что на территории республики с ноября по февраль разрешена охота на пушных и копытных животных, в частности на ондатру, бобра европейского, норку американскую, белку, куниц, хоря лесного, ласку, лисицу, енотовидную собаку и волка. На кабана и лося можно охотиться с начала ноября до конца года. Охота на зайцев будет разрешена до 10 января следующего года.

В пресс-службе ведомства добавили, что на территории Чувашии норма допустимой добычи в сутки на одного охотника составляет три особи бобра, три особи куницы, две особи норки американской, одна особь зайца независимо от вида, две особи енотовидной собаки, одна особь ласки. Лимит добычи лося составляет 24 особи в год.

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