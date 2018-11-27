ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Джефф Монсон рассказал, почему полюбил Россию

(обновлено: 17:40 27.11.2018)
1509312
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкДжефф Монсон. Архивное фотоДжефф Монсон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Американский спортсмен Джефф Монсон, получивший российское гражданство, рассказал, что не выбирал Россию — это она выбрала его, а он полюбил ее всем сердцем.

Военный на фоне флага США . Архивное фото
© РИА Новости / Станислав Савельев
Перейти в фотобанк
Монсон считает, что США нужна революция
"Почему Россия?" — спрашивают меня друзья. Мне кажется, это не я выбрал Россию, а Россия выбрала меня. Русские удивительные люди, очень щедрые. Я вчера гулял по парку, замерз, и какой-то господин предложил мне свои перчатки, он меня даже не узнал", — рассказал Монсон в ходе дискуссии о преимуществах жизни в России на Synergy Global Forum 2018.

Боец также вспомнил случай, который произошел с ним несколько лет назад в Пензе.

"Я дрался в Пензе, в интервью перед схваткой меня спросили: "Как тебе Пенза?" Я ответил, что город отличный, но мне грустно, потому что моя мама сейчас в США больна раком. На следующий день был бой, после которого я гулял по городу, ко мне подошел пожилой мужчина и подарил самодельную иконку. Он сказал: "Я не знаю твою маму, но передай ей эту иконку и скажи, что это из России с любовью", — рассказал Монсон, признавшись, что полюбил Россию всем сердцем.

Джефф Монсон
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Известные иностранцы, получившие российское гражданство
По словам спортсмена, он бы "с большим удовольствием воспринял мысль", если бы его дети захотели жить в России.

"У меня один из сыновей учится в медицине, приезжает в Россию учиться. Менталитет русского человека — это душа и сердце. Ведь ощущение причастности к людям намного важнее того, что ты можешь положить к себе в карман", — отметил он.

Многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу, боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил российский паспорт в День России 12 июня. По его словам, он намерен строить в России политическую карьеру. Осенью боец стал депутатом совета Красногорского городского округа Подмосковья, а в будущем собирается "дорасти" и до Госдумы.

Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
gixasohe
Ср. зарплата в США в неделю - $942 (61 857 руб)
Ср. зарплата в России в месяц - 35 000 руб.
Средняя стоимость 1л. бензина:
Россия: 43,46 руб
США: 44,5 руб.
17:59
27.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена