Лавров посетил офис RT France в Париже

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в офисе телеканала RT France в Париже

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в офисе телеканала RT France в Париже

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил в Париже офис телеканала RT France, которому французские власти пока не выдают аккредитацию в Елисейском дворце, написала в своем аккаунте в Facebook официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"В МИД Франции был прекрасный рабочий обед. А вот на кофе Сергей Лавров заехал в RT France", — рассказала Захарова.

"И после рассказа сотрудников о том, как корреспондентов не пускают в Елисейский дворец, ссылаясь на некую информационную безопасность, заключил: "Какие красивые женщины подрывают суверенитет Франции". Женщинам этот сексистский по западным стандартам выпад понравился настолько, что беседа как-то сразу завязалась", — написала она.

Агентство Sputnik и телеканал RT не имеют аккредитации в Елисейском дворце и других ведомствах. Так, главный редактор Sputnik France Наталья Новикова заявила в понедельник РИА Новости, что корреспонденты агентства, не получившие аккредитации от МИД Франции, подвергаются двойной опасности при освещении мероприятий, регулярно сопровождающихся беспорядками в Париже. В ходе избирательной кампании 2017 года корреспонденты Sputnik France и RT не были аккредитованы в предвыборный штаб Макрона. С его избранием президентом Франции МИД страны не продлил аккредитацию, несмотря на обращения.

Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного советника французского лидера сообщило, что администрация французского президента Эммануэля Макрона положительно настроена по вопросу выдачи аккредитаций журналистам RT France и Sputnik. Советник президента подчеркнул, что оба издания получили аккредитацию на торжества, приуроченные к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Наталья Новикова заявила тогда, что настрой администрации президента Франции вселяет надежду на конструктивный подход, но хотелось бы услышать официальное подтверждение от Елисейского дворца.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.