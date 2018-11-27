В школах Дагестана установили учебно-тренировочные комплексы по ПДД

МАХАЧКАЛА, 27 ноя — РИА Новости. Учебно-тренировочные комплексы по правилам дорожного движения установили в 24 школах Республики Дагестан, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

"Мобильные сооружения представляют собой уменьшенную версию дорожной сети, с разметками, светофорами и дорожными указателями. С нововведениями школьников уже знакомят педагоги дополнительного образования, где школьниками показывают различные опасные ситуации на дороге и как их избежать", — сказали в министерстве.

Тренировочные комплексы были закуплены в рамках реализации подпрограммы по повышению безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах.

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