В Москве вечером ожидаются девятибалльные пробки

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Дорожная ситуация в Москве во вторник в вечерний час пик ухудшится до 9 баллов, следует из данных сервиса Яндекс.Пробки.

Ранее в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за пробок, вызванных снегопадом.

На 16.35 мск загруженность на столичных дорогах уже составляет 7 баллов. Основные затруднения движения автомобилей отмечаются практически на всем протяжении Садового кольца. В центре наблюдаются пробки на Кремлевской, Москворецкой, Пречистенской, Болотной набережных, на улицах Большая Якиманка, Крымский Вал, Зубовском бульваре, Смоленском бульваре, на Новом Арбате.

Также, согласно карте пробок, автомобилистам сложно проехать на ТТК, в частности на Русаковской, Рижской эстакадах, Сущевском валу, на улице Новая Башиловка, а также от станции метрополитена "Беговая" до "Лужников".

На МКАД отмечаются загруженности на северо-востоке по обеим сторонам, северо-западе и юге — преимущественно по внутренней стороне.