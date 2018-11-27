Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Московским автомобилистам советуют пересаживаться на городской транспорт из-за непогоды, сообщает центр организации дорожного движения столицы.

Движение в городе уже плотное из-за снегопада, отмечается в сообщении.

"К вечернему часу пик на кольцевых магистралях и вылетных в сторону области не обойдется без пробок. Если не хотите никуда опоздать, пользуйтесь городским транспортом", — отмечает ЦОДД в Twitter.

Ранее в центре погоды "Фобос" РИА Новости сообщили, что во вторник в Москве ожидается облачная погода с температурой воздуха не выше 2-4 градусов мороза, в городе также пройдёт небольшой снег.