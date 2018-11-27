В Москве ожидают почти 50 миллионов человек на объектах для зимнего отдыха

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Жители и гости Москвы стали в пять раз чаще посещать катки, ледяные горки, лыжные трассы и другие объекты для зимнего отдыха, этой зимой на площадках ожидают около 50 миллионов гостей, сообщается в материалах пресс-службы мэрии столицы по итогам заседания президиума во вторник.

"За последние годы посещаемость объектов зимнего отдыха выросла в пять раз. Ожидается, что в этом сезоне их посетят не менее 48 миллионов человек", — говорится в сообщении.

Всего этой зимой в Москве будет организована работа 3818 объектов зимней инфраструктуры, включая свыше 1,4 тысячи катков с искусственным и естественным льдом, 384 лыжные трассы, 264 ледяные горки и снежных городка, 1640 универсальных площадок для зимних видов спорта, 50 мест для моржевания, 49 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах, отметили в мэрии.

Как сообщалось ранее, 30 ноября на ВДНХ откроется зимний городок. На территории выставки заработают три катка с искусственным льдом, тюбинговая горка "Север", площадка для керлинга, площадка для юкигассен – командной игры в снежки.

С 25 ноября в столице заработали 17 катков с искусственным льдом, на шести площадках можно покататься бесплатно, если прийти со своими коньками. Так, в городе открылись катки в Парке Горького, парках "Фили", 50-летия Октября и "Красная Пресня". В субботу заработали катки в сквере в Олонецком проезде, саду имени Баумана, Воронцовском, Перовском, Гончаровском парках, а также в парках "Северное Тушино", "Ангарские пруды" и "Дубки".