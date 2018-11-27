В Госдуму направили проект об унификации защиты прав группы лиц в суде

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, унифицирующего рассмотрение дел о защите прав и интересов группы лиц, в том числе по делам о защите прав потребителей, в суде, документ размещен на сайте кабмина.

Целью законопроекта является совершенствование правового регулирования судебного рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц, в том числе по делам о защите прав потребителей, о возмещении вреда, по спорам, вытекающим из нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов).

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования порядка рассмотрения требований о защите прав и законных интересов группы лиц", — говорится в распоряжении.

Проектом также предлагается ввести в Гражданский процессуальный кодекс новый правовой институт рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Кроме того, предусматриваются изменения в Арбитражном процессуальном кодексе в части установления порядка рассмотрения корпоративных споров по требованиям о защите прав и законных интересов группы лиц.

Официальным представителем правительства РФ при рассмотрении данного законопроекта назначен заместитель министра юстиции РФ Денис Новак.