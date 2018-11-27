В Москве заработала горячая линия по консультациям о профилактике ВИЧ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИД открыло горячую линию по консультированию граждан о профилактике ВИЧ-инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health Российский препарат для больных ВИЧ может поступить на рынок через 2-3 года

"Эта дата ежегодно призывает мировую общественность не просто помнить о ВИЧ-инфекции, но и быть терпимыми к тем, кто является носителем этого заболевания, не допускать дискриминации лиц, живущих с ВИЧ. Управление Роспотребнадзора по городу Москве с 26 ноября по 8 декабря 2018 года организует проведение горячей линии по консультированию граждан по профилактике ВИЧ-инфекции", — сообщили в пресс-службе управления во вторник.

Ранее сообщалось, что в столице с 26 ноября по 2 декабря пройдет неделя тестирования на ВИЧ в рамках акции "Москва против СПИДа! Территория здравого смысла". Москвичи смогут бесплатно и анонимно сдать тест на вирус и проконсультироваться со специалистами лично или по телефону.

Всемирный день борьбы со СПИДом, провозглашенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году, отмечается 1 декабря и призван повысить осведомленность о заболевании.