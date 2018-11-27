Российский препарат для больных ВИЧ может поступить на рынок через 2-3 года

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Новый российский препарат для больных ВИЧ может поступить на рынок через 2-3 года, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она сообщила, что новый препарат антиретровирусной терапии для больных ВИЧ проходит клинические испытания в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

"Мы очень надеемся, что препарат покажет себя и в клинических испытаниях таким же эффективным, как и в доклинике, но, безусловно, раньше чем через 2-3 года говорить о выведении его на рынок преждевременно", — заявила Попова.

"Мы рассчитываем на то, что он будет более доступным и эффективным, чем аналоги и будет предназначен для большого количества пациентов", — добавила она.

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Попова также отметила, что в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разрабатывается сразу несколько новых технологий лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, объединенных понятием "генная терапия". В основе технологий лежит принцип изменения генома клеток человека с целью искусственного создания их невосприимчивости к ВИЧ. В данном случае речь идет о препарате под рабочим названием "Динавир", который уже прошел испытания на эффективность и безвредность на животных. Но так как вмешательство в геном человека требует большой осторожности, дальнейшие клинические испытания на здоровых добровольцах, а потом и на больных ВИЧ-инфекциях займут несколько лет.

Кроме того, уже сейчас в ЦНИИ и в нескольких других странах проходят международные испытания известных ранее препаратов, с уже доказанной эффективностью при ежедневном приеме в виде таблеток, в лекарственной форме, предназначенной для парентерального введения. "Если испытания пройдут удачно, эти препараты для внутримышечного введения будут разрешены к применению уже через три года", — сказала Попова.