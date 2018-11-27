Валерия на вручении госнаград вспомнила своего учителя Иосифа Кобзона

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певица Валерия на церемонии вручения государственных наград поблагодарила своего учителя и наставника — народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который, по словам артистки, привел ее в профессию.

Президент России Владимир Путин во вторник в Кремле вручил государственные награды работникам промышленности, сельского хозяйства, деятелям науки, здравоохранения, известным спортсменам, тренерам и артистам. Более 40 человек получили медали и ордена или удостоились почетных званий. Валерия была удостоена Ордена почета.

"Я — счастливый человек, потому что я занимаюсь своим любимым делом более 25 лет, и понимаю, что музыка обладает невероятной силой. Она объединяет людей самых разных национальностей, вероисповеданий, и я каждый раз нахожу подтверждение на своих концертах, где бы я ни выступала", — рассказала певица на церемонии вручения наград.

По ее мнению, самая главная награда — "просто иметь возможность выходить к своему зрителю".

Также Валерия отметила, что "один в поле не воин", и поблагодарила авторов, единомышленников и своего "главного фаната" — супруга Иосифа Пригожина за помощь в работе.

"Конечно, хочется сказать большое спасибо моим учителям и наставникам. Сегодня, наверное, самое время и место вспомнить нашего великого артиста, который в этом году ушел из жизни, моего учителя — Иосифа Давыдовича Кобзона. Он привел меня в профессию, я ему буду благодарна до конца своих дней. Я думаю, он сейчас там на нас смотрит и радуется", — заявила певица.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он похоронен на Востряковском кладбище рядом со своей матерью.