Валерия на вручении госнаград вспомнила своего учителя Иосифа Кобзона

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певица Валерия на церемонии вручения государственных наград поблагодарила своего учителя и наставника — народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который, по словам артистки, привел ее в профессию.
"Я — счастливый человек, потому что я занимаюсь своим любимым делом более 25 лет, и понимаю, что музыка обладает невероятной силой. Она объединяет людей самых разных национальностей, вероисповеданий, и я каждый раз нахожу подтверждение на своих концертах, где бы я ни выступала", — рассказала певица на церемонии вручения наград.
По ее мнению, самая главная награда — "просто иметь возможность выходить к своему зрителю".
Также Валерия отметила, что "один в поле не воин", и поблагодарила авторов, единомышленников и своего "главного фаната" — супруга Иосифа Пригожина за помощь в работе.
"Конечно, хочется сказать большое спасибо моим учителям и наставникам. Сегодня, наверное, самое время и место вспомнить нашего великого артиста, который в этом году ушел из жизни, моего учителя — Иосифа Давыдовича Кобзона. Он привел меня в профессию, я ему буду благодарна до конца своих дней. Я думаю, он сейчас там на нас смотрит и радуется", — заявила певица.
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он похоронен на Востряковском кладбище рядом со своей матерью.