Кубань планирует более 68% средств бюджета направить на поддержку соцсферы

КРАСНОДАР, 27 ноя — РИА Новости. Власти Кубани планируют в 2019 году направить 68,5% средств бюджета на поддержку социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на министра финансов Сергея Максименко.

В Краснодаре прошли публичные слушания по проекту краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. "Доходы бюджета региона на следующий год предусмотрены в сумме 234 миллиарда рублей, на 2020 год – более 236 миллиардов рублей, на 2021 год – 242 миллиарда. Бюджет продолжает оставаться социально ориентированным. В 2019 году 68,5% средств будет направлено на поддержку социальной сферы", — говорится в сообщении.

По итогам доклада министра приглашенные эксперты высказали свои предложения. Были отмечены очень напряженные темпы поступлений по налогу на прибыль организаций. Эксперты предложили проанализировать возможности и условия введения в регионе инвестиционного налогового вычета. По мнению специалистов, это можно реализовать в целях поддержки в регионе инвестиционной активности. Отмечается, что в среду депутаты региона в первом чтении планируют рассмотрение проекта.

Ранее сообщалось, что на финансирование госпрограмм соцсферы в следующем году предусмотрено более 160 миллиардов рублей, в приоритете — сохранение всех принятых ранее мер социальной поддержки граждан, развитие отраслей образования и здравоохранения.

По словам спикера заксобрания Юрия Бурлачко, значительные объемы бюджетных средств пойдут на капитальный ремонт медучреждений, школ, дошкольных учреждений, закупку медоборудования, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей. По его данным, с 1 января 2019 года предусмотрено повышение оплаты труда на 5% работникам бюджетных учреждений Краснодарского края.

В целом, в 2019 году планируется финансирование 26 госпрограмм, в том числе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" и "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края". На их исполнение предполагается направить более 218 миллиардов рублей.

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