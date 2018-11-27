Кубань планирует более 68% средств бюджета направить на поддержку соцсферы

КРАСНОДАР, 27 ноя — РИА Новости. Власти Кубани планируют в 2019 году направить 68,5% средств бюджета на поддержку социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на министра финансов Сергея Максименко.
По итогам доклада министра приглашенные эксперты высказали свои предложения. Были отмечены очень напряженные темпы поступлений по налогу на прибыль организаций. Эксперты предложили проанализировать возможности и условия введения в регионе инвестиционного налогового вычета. По мнению специалистов, это можно реализовать в целях поддержки в регионе инвестиционной активности. Отмечается, что в среду депутаты региона в первом чтении планируют рассмотрение проекта.
Ранее сообщалось, что на финансирование госпрограмм соцсферы в следующем году предусмотрено более 160 миллиардов рублей, в приоритете — сохранение всех принятых ранее мер социальной поддержки граждан, развитие отраслей образования и здравоохранения.
По словам спикера заксобрания Юрия Бурлачко, значительные объемы бюджетных средств пойдут на капитальный ремонт медучреждений, школ, дошкольных учреждений, закупку медоборудования, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей. По его данным, с 1 января 2019 года предусмотрено повышение оплаты труда на 5% работникам бюджетных учреждений Краснодарского края.
В целом, в 2019 году планируется финансирование 26 госпрограмм, в том числе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" и "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края". На их исполнение предполагается направить более 218 миллиардов рублей.