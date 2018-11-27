Автопарк скорой помощи в Дагестане в 2019 году пополнится 70 автомобилями

МАХАЧКАЛА, 27 ноя — РИА Новости. Порядка 258 миллионов рублей будет выделено из бюджета Дагестана на приобретение 70 автомобилей скорой помощи, сообщил руководитель регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.

"На сегодняшний день в республике работают 537 карет неотложной помощи, из которых 359 эксплуатируются на протяжении пяти последних лет, у 170 автомобилей срок эксплуатации вовсе составляет десять лет. В ближайшее время мы произведем ремонт пяти санитарных автомобилей. Помимо этого, недавно в республику было поставлено еще десять единиц спецтранспорта для скорой помощи класса Б, в следующем месяце ожидается поступление еще 14 автомобилей", — сказал министр на оперативном совещании у главы республики.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что на сегодняшний день в городах и районах республики работают 185 бригад скорой помощи, что составляет порядка 66,5% от необходимого количества.

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