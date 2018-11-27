В Госдуме поддержали идею сменить цвет дорожной разметки

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Смена цвета дорожной разметки с белой на желтую позволит водителям лучше различать ее на дорогах, однако не все регионы смогут себе позволить реализовать эту рекомендацию ввиду ограниченного бюджета, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Ранее газета "Известия" сообщила, что министерство транспорта РФ предлагает региональным властям изменить цвет сплошных разделительных полос с белого на желтый в рамках проекта "Безопасные и качественные автодороги".

Предполагается, что желтая разметка будет видна лучше нынешней белой. Кроме того, отмечается, что данный пункт является не обязательным требованием, а рекомендацией. Добавляется, что весной Росавтодор проводил эксперимент по использованию желтой разметки в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае. Испытания показали, что число ДТП снижается на 30%.

"Я не вижу здесь сенсации никакой. Да, действительно (такая разметка будет) ярче. Хуже не будет, как говорится, водитель будет лучше различать разделительную полосу. В принципе вполне разумное предложение, но ожидать каких-то там удивительных результатов от этого не стоит. Но само предложение разумное", — сказал Лысаков РИА Новости.

При этом он отметил, что рекомендация не является обязательной к исполнению, к тому же найти средства регионам, в которых бюджет довольно ограничен, будет сложно. "Кто-то сделает, кто-то нет. На трассах федеральных, я думаю, такая разметка появится", — добавил парламентарий.