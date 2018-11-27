Чурикова прочитала стихотворение Ахматовой на церемонии вручения госнаград

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Актриса Инна Чурикова прочитала стих Анны Ахматовой "Родная земля" на церемонии вручении государственных наград, которая проходит в Кремле во вторник.

Президент России Владимир Путин вручил Чуриковой Орден за заслуги перед Отечеством I степени.

Галантный. Путин помог Чуриковой поправить ленту pic.twitter.com/uLlpNSTfBY — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 ноября 2018 г.

Получая награду, Чурикова поблагодарила своих учителей, худрука "Ленкома" Марка Захарова и своего мужа — режиссера Глеба Панфилова, в также прочитала стих Ахматовой.

"У меня их (учителей) было много, я закончила Щепкинское училище. У меня были учителя в моем театре, худрук Марк Анатольевич Захаров, у меня были замечательные режиссеры, с которыми я работала в фильмах, спектаклях. Главный мой режиссер — Глеб Панфилов, это мой любимый человек, я считаю, что я говорю объективно, он очень талантливый режиссер", — сказала Чурикова.