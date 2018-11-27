В Челябинской области принимают меры по снижению выбросов в атмосферу

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Комплексные мероприятия по снижению выбросов в атмосферный воздух уже выполняются в Челябинской области, предприятия на свои средства устанавливают новые природоохранные технологии, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Борис Дубровский.

"Президент в новом майском указе заострил внимание на экологии, отдельно упомянув ситуацию в Челябинске и Магнитогорске. Большинство наших предприятий услышало этот сигнал. Для тех, кто не понял или отнёсся к нему недостаточно серьёзно, я повторил недавно на совещании у полпреда: расставьте приоритеты между объёмами производства, доходами и тем, что здесь вообще-то живут люди. В экологическом вопросе мы всегда будем на стороне челябинцев. Настроены мы крайне серьёзно. Разработаны и уже выполняются комплексные мероприятия по снижению выбросов в Челябинске и Магнитогорске в рамках федерального проекта "Чистый воздух", — сказал губернатор.

По его словам, на собственные деньги предприятия внедряют новые природоохранные технологии: устанавливают газоочистное оборудование и системы автоматического контроля на источниках выбросов. Так, "Мечел" инвестировал в экологические программы более 1,3 миллиарда рублей, ММК за последние годы вложил в переоборудование почти 6,5 миллиарда рублей, тем самым снизив валовые выбросы пыли, диоксида серы, оксида углерода почти на 27 тонн, уточнил он.

Глава региона пояснил, что все челябинские предприятия добровольно проводят у себя экологический аудит, и, по его словам, больше в России этим никто не занимается.

Он добавил, что недавно в Челябинск приезжал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. "Конечно же, он посетил челябинскую свалку и отметил, что решение закрыть объект было непростым, но правильным. Теперь основная задача – качественно и быстро рекультивировать её", — сказал глава региона.

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