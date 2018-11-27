ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Фермер из Курганской области Евгений Васильев, купивший GPS-маячок для теленка и ставший в связи с этим фигурантом уголовного дела, считает, что будет сложно определить, как конкретно купивший "шпионское" устройство человек будет его использовать.

Согласно проекту постановления пленума ВС РФ, Верховный суд РФ на фоне многочисленных уголовных дел об обороте "шпионских" авторучек и подобных устройств предложил не привлекать к ответственности людей, купивших такие гаджеты случайно или для личной безопасности. Не попадают под указанную статью и действия людей, купивших "шпионские" устройства "для использования, например, в целях личной безопасности": чтобы следить за домом, квартирой, безопасностью своих родных, за животными".

"С одной стороны, данное решение суда правильно. Но с другой, мне кажется, очень сложно будет определить конкретно, как именно будет использовать купленную вещь человек. Так, я заказал GPS-маячок за 300 рублей для теленка (чтобы быстро его найти, если он отбился от стада) через интернет, получил его на почте, где меня попросили открыть посылку, и тут же появились сотрудники… В итоге я даже не успел его опробовать на те цели, которые планировал", — сказал Васильев во вторник РИА Новости.

По его мнению, если бы ему дали возможность получить посылку, и потом бы уже проверили, как он использует гаджет, то, возможно, ничего бы и не было (уголовного преследования). Также Васильев добавил, что устройство ему и после прекращения уголовного преследования не вернули.

По данным следствия, в конце января прошлого года Васильев для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая устройство "Мини А8" для передачи акустической информации из помещения. Устройство, как заявляло следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Дело дошло до суда, однако Лебяжьевский районный суд по ходатайству гособвинителя вернул дело прокурору для проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности. Позже следственные органы прекратили уголовное дело.

Вопрос о судьбе Васильева в декабре прошлого года был задан президенту России Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции. Глава государства заявлял, что постарается разобраться в инциденте.