ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Фермер из Курганской области Евгений Васильев, купивший GPS-маячок для теленка и ставший в связи с этим фигурантом уголовного дела, считает, что будет сложно определить, как конкретно купивший "шпионское" устройство человек будет его использовать.
"С одной стороны, данное решение суда правильно. Но с другой, мне кажется, очень сложно будет определить конкретно, как именно будет использовать купленную вещь человек. Так, я заказал GPS-маячок за 300 рублей для теленка (чтобы быстро его найти, если он отбился от стада) через интернет, получил его на почте, где меня попросили открыть посылку, и тут же появились сотрудники… В итоге я даже не успел его опробовать на те цели, которые планировал", — сказал Васильев во вторник РИА Новости.
По данным следствия, в конце января прошлого года Васильев для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая устройство "Мини А8" для передачи акустической информации из помещения. Устройство, как заявляло следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Дело дошло до суда, однако Лебяжьевский районный суд по ходатайству гособвинителя вернул дело прокурору для проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности. Позже следственные органы прекратили уголовное дело.
Вопрос о судьбе Васильева в декабре прошлого года был задан президенту России Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции. Глава государства заявлял, что постарается разобраться в инциденте.