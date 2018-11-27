Более 280 тюменцев примут участие в чемпионате WorldSkills Russia

ТЮМЕНЬ, 27 ноя — РИА Новости. Более 280 молодых профессионалов из Тюмени и Тобольска примут участие в VI открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который стартует в среду, 28 ноября, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В чемпионате заявлены 36 компетенций. В течение трех дней за звание лучшего будут бороться студенты образовательных организаций среднего профессионального образования и молодые рабочие в возрасте до 22 лет. Оценивать участников будут около 400 профессиональных экспертов", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на конкурсной площадке в Тюмени участники будут ремонтировать автомобили и сельскохозяйственную технику, печь булочки и креативные торты, красить, строить, паять, клеить и многое другое. На тобольской площадке пройдут соревнования по компетенциям "Лабораторный химический анализ", "Сантехника и отопление", "Электромонтаж", "Ветеринария" и "Промышленная автоматика".

Кроме того, в этом году будут представлены пять новых компетенций: "Кузовной ремонт", "Лабораторный химический анализ", "Эксплуатация грузового речного транспорта", "Инженерный дизайн CAD" и "Безопасность жизнедеятельности на судне".

"Чемпионат WorldSkills Russia — это возможность корректировать наше профессиональное образование с учетом мировых стандартов, понимать, какие компетенции нам нужны для педагогов, которые учат молодых специалистов. Перед нами стоит большая задача — вывести среднее профессиональное образование на более высокий уровень, чтобы оно становилось популярным у выпускников школ", — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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